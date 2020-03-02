В Красноярске установили новый рекорд России

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Жители города массово вышли на процедуру закаливания и облились ледяной водой.

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Фото, видео: ТАСС / Самсонов Андрей; 5-tv.ru

Жители Красноярска установили рекорд России по самому массовому обливанию ледяной водой.

На берегу Енисея собрались 407 человек, чтобы вместе провести эту водную процедуру. Среди любителей такого закаливания и взрослые, и дети. Самому младшему участнику мероприятия — три года, самому старшему — 83.

Добавим, что предыдущий рекорд был установлен в Томске. В 2016 году там ледяной водой облились 250 человек.

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