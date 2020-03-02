В Красноярске установили новый рекорд России

Жители Красноярска установили рекорд России по самому массовому обливанию ледяной водой.

На берегу Енисея собрались 407 человек, чтобы вместе провести эту водную процедуру. Среди любителей такого закаливания и взрослые, и дети. Самому младшему участнику мероприятия — три года, самому старшему — 83.

Добавим, что предыдущий рекорд был установлен в Томске. В 2016 году там ледяной водой облились 250 человек.

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