Советского генерала сбил фургон в Москве

Водитель фургона «Форд Транзит» 1 марта сбил в Москве советского генерала Владимира Шуралева. Авария произошла в тот момент, когда автомобиль сдавал назад на дороге во дворе.

В результате ДТП пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. По данным столичного ГИБДД, за рулем фургона находился житель Зеленограда Амиль М., сообщает РЕН ТВ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Генерал армии Владимир Шуралев с 1990 года до декабря 1991 года был заместителем министра обороны СССР. С декабря 1991 года — начальник высших офицерских курсов «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Шапошникова. С апреля 1992 года Шуралев вышел в запас.

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