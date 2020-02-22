В лобовом ДТП легковушки и грузовика в Новосибирской области погибли четыре человека

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Марина Неруцких
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Все погибшие находились в легковом автомобиле. Среди жертв автомобильной аварии двое несовершеннолетних.

Фото: www.globallookpress.com / David Young

Четыре человека погибли в лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика в Убинском районе Новосибирской области. Как сообщает РИА Новости, авария произошла накануне вечером на автодороге Р-254 «Иртыш».

«В 21.00 (17.00 по московскому времени) 21 февраля водитель автомобиля Opel Astra 1993 года рождения двигался по автодороге Р-254 „Иртыш“ со стороны Барабинского района в сторону Новосибирска и на 1205 километре выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF», — цитирует агентство сообщение ГУМВД по региону.

В результате аварии, водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Opel Astra погибли на месте, еще одна женщина из легковой иномарки скончалась в больнице.

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства трагического инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с маршруткой в Уфе.

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