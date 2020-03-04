Валерий Меладзе рассказал, что Джанабаева подарила ему в этом году вместо свитера

Как удивляют друг друга Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева? Кто в звездной семье готовит? И почему дети артистов не любят, когда родители поют дома? Только в программе «Светская хроника»!

Валерий Меладзе и рыжеволосая красавица Альбина Джанабаева вместе почти 16 лет. Поклонники восхищаются творческой парой. Артисты по-прежнему с трепетом относятся друг к другу.

Из-за напряженных графиков звезды нечасто проводят время вместе. Супруги говорят, что это и есть рецепт их семейного счастья. Они оба заняты карьерой и успевают соскучиться друг по другу.

У творческой пары растут двое сыновей — 15-летний Костя и пятилетний Лука. Певица обычно скрывает детей от камеры, стараясь оградить от внимания публики. Но недавно Джанабаева поделилась у себя в микроблоге редким видео с семейной прогулки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 11 Янв 2020 в 10:44 PST

По словам Альбины, мальчики сильно отличаются по характеру. Костя — спокойный и рассудительный. Лука — энергичный и озорной. Супруги стараются выстраивать доверительные отношения с детьми.

«Нужно прислушиваться к своим детям, разрешать себе такое: встать на четвереньки и побежать вместе с ними играть», — эксклюзивно рассказывает Джанабаева программе «Светская хроника».

Меладзе признается, что сыновей совсем не тянет к музыке, настолько, что дети запрещают родителям репетировать дома.

Джанабаева, как истинная хозяйка, заботится о детях и муже. Певица любит радовать семью кулинарными шедеврами. Меладзе следит за фигурой, но отказаться от блюд Джанабаевой не в силах. Певец и сам не прочь удивить жену, как настоящий грузин, Валерий готовит для нее мясо.

А вот материальные подарки для супругов не так и важны. Певец говорит, что он любит, когда Альбина делает что-то своими руками.

«Да, поделки, вышила что-то. В этом году жилетку мне сшила, потому что свитер в этом году не нужен», — рассказывает Меладзе.

Супруги счастливы. Они вместе появляются на светских мероприятиях. А не так давно артисты впервые порадовали поклонников совместным дуэтом в песне «Мегаполисы».