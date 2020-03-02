Момент ДТП с советским генералом Шуралевым в Москве попал на видео
Бывшего замминистра обороны СССР сбила машина возле его дома.
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Фото, видео: Facebook @iakov.yakubovich; Известия / Зураб Джавахадзе
Видео момента ДТП с бывшим замминистра обороны СССР Владимиром Шуралевым опубликовано в сети. Авария произошла в Москве во дворе дома советского генерала. Как видно на кадрах, мужчина медленно двигался по улице, в то время как фургон «Форд Транзит» отъезжал назад. Судя по всему, водитель транспортного средства не заметил пешехода и в результате сбил его.
После инцидента Шуралев получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. Впоследствии появилась информация, что он скончался. На момент смерти советскому генералу было 84 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал предположительным виновником аварии с участием Шуралева.
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