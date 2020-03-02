«Королева»: Кардашьян в простом белом халате привела поклонников в восторг
Знаменитость оповестила фанатов, что приехала в Париж на светское мероприятие.
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Фото, видео: Instagram @kimkardashian; www.globallookpress.com / face to face
Американская звезда реалити-шоу 39-летняя Ким Кардашьян опубликовала фото на своей странице в Instagram в простом домашнем наряде. Обычно одна из самых популярных блогеров в мире предпочитает публиковать снимки в шикарных платьях или откровенных купальниках. Однако на этот раз знаменитость разместила кадр, на котором идет по улице в белом махровом халате и белоснежных тапочках, держа в руках телефон.
В подписи к снимку теледива намекнула, что прилетела в Париж на Неделю моды, где ее супруг уже успел отличиться: Канье Уэст провел воскресную службу. Вместе с хором в бежевых пижамах рэпер исполнил церковные композиции и свой трек «Father Stretch My Hands Pt. 1», пишет GQ.
Впрочем, несмотря на простой наряд бизнесвумен, поклонники пришли в восторг от нее. За несколько часов набралось свыше миллиона отметок «мне нравится».
«Дива»;
«Вот это красота»;
«Королева»;
«Чертовка», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сестры Кардашьян устроили драку в тизере нового сезона реалити-шоу.
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