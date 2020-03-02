«Королева»: Кардашьян в простом белом халате привела поклонников в восторг

Американская звезда реалити-шоу 39-летняя Ким Кардашьян опубликовала фото на своей странице в Instagram в простом домашнем наряде. Обычно одна из самых популярных блогеров в мире предпочитает публиковать снимки в шикарных платьях или откровенных купальниках. Однако на этот раз знаменитость разместила кадр, на котором идет по улице в белом махровом халате и белоснежных тапочках, держа в руках телефон.

В подписи к снимку теледива намекнула, что прилетела в Париж на Неделю моды, где ее супруг уже успел отличиться: Канье Уэст провел воскресную службу. Вместе с хором в бежевых пижамах рэпер исполнил церковные композиции и свой трек «Father Stretch My Hands Pt. 1», пишет GQ.

Instagram @kimkardashian

Впрочем, несмотря на простой наряд бизнесвумен, поклонники пришли в восторг от нее. За несколько часов набралось свыше миллиона отметок «мне нравится».

«Дива»;

«Вот это красота»;

«Королева»;

«Чертовка», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сестры Кардашьян устроили драку в тизере нового сезона реалити-шоу.