Сестры Кардашьян устроили драку в тизере нового сезона реалити-шоу

Ким Кардашьян подралась со старшей сестрой Кортни в тизере нового сезона реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Ролик она выложила на своей странице в Twitter.

На кадрах видно, как сестры ссорятся, после чего Кортни говорит — «Тебе нечего мне сказать» и швыряет в сестру скомканную бумагу, а затем бросается на нее. Ким встает после падения, отвечает ей ударом и кричит — «Никогда не приближайся ко мне так!».

Season 18 of #KUWTK is coming and we’re taking over your Thursdays! New season starts March 26 only on E! pic.twitter.com/wrFzcdVAGg