Под Вологдой шестилетний мальчик утонул в ванне во время купания
| Василий Заика Криминал 126
Трагедия произошла в городе Череповец.
Фото: www.globallookpress.com / Lived In Images
Шестилетний мальчик утонул в ванне во время купания в Вологодской области. Как сообщает региональный СК, трагедия произошла в городе Череповец.
По версии следствия, 42-летняя местная жительница оставила ребенка одного в ванной комнате. Мальчик во время отсутствия опекуна, при невыясненных обстоятельствах, ушел под воду и впоследствии скончался.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проводится проверка в отношении органов опеки и попечительства.
Нашли ошибку?