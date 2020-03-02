Под Вологдой шестилетний мальчик утонул в ванне во время купания

Шестилетний мальчик утонул в ванне во время купания в Вологодской области. Как сообщает региональный СК, трагедия произошла в городе Череповец.

По версии следствия, 42-летняя местная жительница оставила ребенка одного в ванной комнате. Мальчик во время отсутствия опекуна, при невыясненных обстоятельствах, ушел под воду и впоследствии скончался.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проводится проверка в отношении органов опеки и попечительства.