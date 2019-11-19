  1. Пятый канал
  4. Индюки в Пушкине обругали водителя, пытавшегося прогнать их с проезжей части

Индюки в Пушкине обругали водителя, пытавшегося прогнать их с проезжей части

, 0:45 | Светлана Александрова Видео 3

Видео, снятое в пригороде Санкт-Петербурга, разлетелось по соцсетям и стремительно набирает просмотры.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Илья Тимин, ВКонтакте @spb_today

Наглые индюки-нарушители ПДД блокировали проезд в пригороде Петербурга и накричали на водителя. Смешное видео появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых очевидцем в центре Пушкина, огромные птицы чинно переходят проезжую часть в неположенном месте, а потом и вовсе останавливаются прямо перед машиной, загородив проезд. Когда водитель пытается прогнать их звуковым сигналом, индюки хором громко и возмущенно кричат в ответ.

ВКонтакте @spb_today

Местные жители в комментариях пишут, что птицы — обитатели фермы при кафе-шашлычной. Один из пользователей, живущий напротив заведения, выложил в сеть фото, на котором вместе с индюками по тротуару прогуливаются еще и гуси. Говорят, они периодически тоже нарушают правила дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с любвеобильным индюком, который любит обниматься с хозяином.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Последние новости

0:45
Индюки в Пушкине обругали водителя, пытавшегося прогнать их с проезжей части
0:33
Опека заинтересовалась семьей, где мать оставила на бабушку 8 больных детей
0:22
В Москве расследуют смерть пятимесячного малыша, оставшегося с няней
0:08
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и передачу трех судов
0:01
19 ноября — День ракетных войск и артиллерии
23:55
Фанаты уличили певицу МакSим в использовании фотошопа

Сейчас читают

Актриса Анастасия Веденская заявила, что «православие — зло для русского народа»
Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]