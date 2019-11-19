Индюки в Пушкине обругали водителя, пытавшегося прогнать их с проезжей части

Наглые индюки-нарушители ПДД блокировали проезд в пригороде Петербурга и накричали на водителя. Смешное видео появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых очевидцем в центре Пушкина, огромные птицы чинно переходят проезжую часть в неположенном месте, а потом и вовсе останавливаются прямо перед машиной, загородив проезд. Когда водитель пытается прогнать их звуковым сигналом, индюки хором громко и возмущенно кричат в ответ.

ВКонтакте @spb_today

Местные жители в комментариях пишут, что птицы — обитатели фермы при кафе-шашлычной. Один из пользователей, живущий напротив заведения, выложил в сеть фото, на котором вместе с индюками по тротуару прогуливаются еще и гуси. Говорят, они периодически тоже нарушают правила дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с любвеобильным индюком, который любит обниматься с хозяином.