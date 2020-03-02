Кандидат в президенты Абхазии экстренно госпитализирован и доставлен в Краснодар

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Светлана Александрова
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Аслан Бжания почувствовал себя плохо во время возвращения в Сухум из Москвы.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Мокрушин; ТАСС / Феоктистов Дмитрий, Мальгавко Сергей; Известия / Зураб Джавахадзе

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был экстренно госпитализирован в больницу города Сочи по дороге из Москвы в Сухум. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оппозиционном фонде «Апра», у политика, предположительно, пищевое отравление.

В свою очередь источник Интефакса пояснил, что в лечебном учреждении, куда был доставлен Бжания, медики ввели его в медикаментозную кому, чтобы его «можно было транспортировать в клинику в Краснодаре». Другой источник агентства сообщил, что политик «находится в тяжелом состоянии».

По данным Интефакс-юг, из Сочи Аслана Бжания доставят в Краснодарскую краевую клиническую больницу на вертолете.

«Ориентировочное время прибытия вертолета санавиации из Сочи в краевую клиническую больницу Краснодара — не ранее 19:00 мск. Абхазскому политику будет оказан весь комплекс необходимой высокотехнологичной медицинской помощи», — приводит агентство слова собеседника.

Нынешние выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. На пост претендуют три кандидата: помимо лидера блока оппозиционных сил Аслана Бжании, это вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба и бывший глава МВД республики Леонид Дзяпшба.

Тем временем исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба в обратился к секретарю Совбеза России Рашиду Нургалиеву с просьбой к российской стороне по линии Минздрава и правоохранительных органов оказать содействие в доследственной проверке обстоятельств госпитализации одного из кандидатов в президенты.

На данный момент известно, что Бжания уже перевезен в краснодарскую клинику. По словам медиков, угрозы его жизни нет. Глава его предвыборного штаба Александр Анкваб сообщил, что состояние здоровья политика стабилизировалось.

«Давление стабилизировано. Инсульта нет», — сказал он.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку 12 января после масштабных акций протеста. ПОсде этого были назначены новые выборы главы государства. Аслан Бжания тогда отмечал особую роль России в разрешении политического кризиса.

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