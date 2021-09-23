Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер

Сколько женщин в начале серьезных отношений уповали на то, что их возлюбленный изменится! Ведь конфетно-букетный период в начале романа это прекрасно, но далеко не всякая любовная лодка выдерживает испытание бытом. Есть знаки зодиака, которые совершенно не подлежат перевоспитанию, а с возрастом проявляют свои отрицательные черты характера все сильнее.

Близнецы

Эти представители мужского пола очень эгоистичны и падки на лесть. Они и после десятилетий семейной жизни пользуются популярностью у женщин, и не хотят себе в этом отказывать. Супруге такого мужчины нужно смириться, что ее благоверный станет с годами лишь более независимым и строптивым. Такой муж будет искать славы в обществе и на склоне лет — и в 50, и в 70.

Скорпион

Молодые Скорпионы еще прощают своим близким ошибки и промахи, но зрелые — никогда. Такой мужчина всегда лучше всех в семье знает, как умножить благосостояние, куда ездить отдыхать и что есть на завтрак. Идти на компромиссы не в привычках Скорпиона, и с возрастом он станет все более несговорчивым. Зато этот знак зодиака женится только по любви, а потомство заводит тогда, когда уверен, что сможет его прокормить.

Ранее 5-tv.ru узнал, что будет, если все знаки зодиака застрянут в одном лифте.