Собянин поблагодарил московских тренеров за веру в каждого спортсмена

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Под руководством наставников только в этом году атлеты завоевали 397 наград на международных соревнованиях.

Сколько тренеров работает в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В Москве работают более трех тысяч тренеров, которые помогают спортсменам добиваться высоких результатов в 93 видах спорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС, обратившись к тренерам в их профессиональный праздник.

«За каждой медалью и каждым первым шагом в спорте стоит тренер — человек, который верит в ученика, замечает его сильные стороны, поддерживает в трудный момент и радуется его успеху как своему», — написал он в личном блоге.

Собянин поблагодарил специалистов за преданность делу и вклад в развитие спорта.

В 2026 году под руководством московских тренеров спортсмены завоевали 397 наград на международных соревнованиях. Девять медалей были получены на XIV Зимних Паралимпийских играх. Более 300 столичных специалистов имеют звание «Заслуженный тренер России».

С 2010 года москвичи выиграли 413 медалей на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Как отметил Собянин, каждая четвертая олимпийская награда России приходится на спортсменов из столицы.

При этом тренерская работа в Москве не ограничивается подготовкой профессионалов. В бесплатных секциях Департамента спорта занимаются дети и взрослые под руководством более 300 специалистов. Еще свыше 400 тренеров задействованы в проекте «Мой спортивный район», а 135 человек проводят занятия в рамках программы «Спортивные выходные».

Большое внимание уделяется и школьному спорту. В клубах при образовательных учреждениях тренеры обучают почти 350 тысяч детей по 67 направлениям.

Мэр пожелал наставникам здоровья и успехов, отдельно отметив их терпение, поддержку и веру в каждого спортсмена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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