Глава Донецкой железной дороги Лебезнев погиб в результате атаки беспилотника ВСУ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Руководитель предприятия также был депутатом Харцызского округа.

Глава Донецкой железной дороги погиб при атаке дрона

Фото: Telegram/Минтранс ДНР/mintransdnr

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Генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев погиб в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели Игоря Викторовича Лебезнева — генерального директора ГУП ДНР «Донецкая железная дорога», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Лебезнев занимался развитием железнодорожного транспорта, восстановлением поврежденной инфраструктуры и обеспечением работы железной дороги в самые сложные для ДНР времена.

Кроме того, Игорь Лебезнев был депутатом Харцызского округа.

Министерство транспорта ДНР выразило соболезнования родным и близким Лебезнева, его коллегам и всему коллективу Донецкой железной дороги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский беспилотник атаковал пассажирский железнодорожный состав на станции Клинцы в Брянской области. В результате удара была повреждена кабина управления рельсового автобуса.

Пассажиров и локомотивную бригаду эвакуировали в укрытие, никто не пострадал.

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