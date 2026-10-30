«Все мое» не прокатит: Седоковой припомнили доверенность погибшего Тиммы

Доверенность Тиммы не дает Седоковой право единолично распоряжаться деньгами

Доверенность, которую погибший баскетболист Янис Тимма выдал певице Анне Седоковой на 20 лет, позволяла совершать сделки с недвижимостью, но не давала ей права единолично распоряжаться всеми полученными от продажи деньгами. Об этом заявила адвокат потерпевшей стороны Маргарита Гаврилова, передает корреспондент 5-tv.ru.

По словам юриста, наличие доверенности не отменяет имущественных прав самого Тиммы на средства, полученные при реализации недвижимости.

«Когда я продала нашу с тобой квартиру и говорю: вот это мои 20 миллионов, а это твои 20 миллионов — вот это называется встречное представление. А когда все 40 миллионов мои, я и с доверенностью, и с документами, и с деньгами сижу и говорю: „Это все мое, он мне разрешил“, — доверенность так не работает», — объяснила Гаврилова.

Сторона семьи баскетболиста также направила запрос в банк о наличии денежных средств на счетах Седоковой на дату подачи иска о расторжении брака и на момент смерти Тиммы.

«В зависимости от того, сколько денег было у Седоковой на две эти даты, мы будем уточнять иск и увеличивать сумму исковых требований. Все идет по плану у нас», — отметила адвокат.

Семья Тиммы оспаривает обстоятельства распоряжения совместно нажитой недвижимостью и рассчитывает добиться возможности для сына баскетболиста претендовать на долю в этом имуществе.

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