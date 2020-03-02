Тилль Линдеманн закидал петербуржцев на концерте тортами и сырой рыбой

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 425

Концерт в городе на Неве открыл череду выступлений солиста Rammstein с музыкантом Петером Тэгтгреном в поддержку нового альбома по России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Thiel, via www.imago-i; 5-tv.ru

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн закидал публику тортами на концерте в Петербурге.

Выступление эпатажного музыканта в тандеме со шведским коллегой по цеху Петером Тэгтгреном проходит на «Сибур-Арене». Это первый концерт, который открывает гастрольный тур совместного проекта музыкантов Lindemann с новым альбомом «F& M» по России.

Сюрпризы на тортах, летящих в зал под свист аудитории, не закончились. Некоторые любят сладкое закусывать соленым, вот и Тилль «накормил» петербуржцев вслед за тортами сырой рыбой.

Турне в поддержку новой пластинки уже прошло в Праге, Вене, Париже, Лондоне, Стокгольме, Хельсинки и других европейских городах. 9 марта музыканты выступят в Екатеринбурге, 12 марта отыграют в Краснодаре, а 15 марта дадут концерт в Москве.

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