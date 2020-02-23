И грянул гнев: кто и зачем угрожает убийством россиянкам, снявшимся в порноклипе лидера Rammstein

Немного дурно пахнущей клубнички. Известный певец и солист коллектива Rammstein Тиль Линдеманн выпустил новый видеоклип, снятый в Петербурге с участием жительниц города. Правда, видео достаточно фривольного содержания, если не сказать больше. Но это творение разместили на закрытом ресурсе и, казалось бы, забыли.

Но мужчины, которые его посмотрели, вспыхнули таким народным гневом, как не полыхало ни одно пламя на концерте Rammstein. Дошло даже до угроз убийством.

Но за что? Алиса Паршакова разбиралась — это борьба за моральный облик поколения или все-таки червивое ханжество?

Никаких дублеров и монтажа. Солист группы Rammstein главную мужскую роль ни с кем не захотел делить. Из нового порноклипа без цензуры нельзя показать и кадра. Отдыхая в Петербурге, Линдеманн решил совместить приятное с полезным. Ему помогли десяток русских актрис. Съемки проходили в фешенебельном отеле.

Уже через день после премьеры на порносайте адреса и телефоны девушек появились в соцсетях. И началось. Травля, которой еще не видели.

«Я все эти морды знаю, двух я там узнал. Тиль, приехал в священный город Петербург и насрал тут. Если ты появишься, то я тебя выловлю! А я это умею делать», — угрожает шоумен Стас Барецкий.

Борцы за чистоту нравов интернетом не ограничились, девушкам и их близким стали поступать звонки с угрозами:

«Ни во Франции, ни в Италии ты не спрячешься от меня, мои парни повсюду. Ты не знаешь, насколько широки и объемны мои ресурсы, и финансовые возможности».

«Звонят моей маме, пишут, что я шлюха, проститутка», — рассказывает девушка.

Показывать свои лица актрисы теперь бояться, пишут заявления в полицию, блокируют аккаунты в соцсетях, меняют телефоны. Но их обещают достать хоть из-под земли.

«Эти ** *. Они заслуживают травли, они заслуживают этого общественного порицания, которое я им устроил. Заслуживают ли они смерти, нет, потому что мертвые они не принесут никакой пользы», — заявил Владислав Поздняков, лидер антиженского движения.

Армию «санитаров интернета» возглавил блогер Владислав Поздняков. Он же основатель «Мужского государства» в соцсетях. Год назад зачинщика приговорили к лишению свободы за разжигание ненависти к женщинам, теперь скрывается за границей. И похоже на очереди новый срок.

«Также у нас есть две уголовные статьи. Первая — клевета — до шести лет лишения свободы. Угрозы жизни и здоровья — там до двух лет», — говорит Кирилл Чернявский, юрист.

Петербург уже, конечно, подрастерял славу столицы русского порно. Уже давно откровенное видео не снимают, например, на набережной Невы, на Марсовом поле, у стен Смольного собора, среди колонн Казанского собора, на Марсовом поле. И в принципе хорошо, что съемки переехали в профессиональные студии, но даже тогда, когда одиозные режиссеры и актеры решались на подобные мягко говоря неподходящие декорации для клубничного кино, они не становились изгоями общества, и уж точно не подвергались такой массивной травли.

Сегодняшний террор российских участниц порнорежиссер Боб Джек считает ханжеством. Озлобленность людей объясняет просто — отсутствием секса и завистью.

«Все это элементы зависти и закомплексованности, сейчас люди мало занимаются любовью в жизни и очень озлоблены по этому поводу. Девчонки отработали на уровне, европейском. Про Тиля ничего плохого сказать не могу, видно, что он любитель, но очень старался», — высказал мнение Боб Джек, российский порнорежиссер.

««Хэйтинг и буллинг он моментально распространяется, особенно среди тех людей, у которых есть куча комплексов и куча претензий к самим себе», — поясняет Анетта Орлова, сексолог.

Сам Линдеманн происходящее никак не комментирует. У него на носу концерты. А вот коллеги по цеху участниц видео поддержали. Теперь активно призывают всех отказаться от травли.

«Ребят, это всего лишь клип. Таких сотни. Смотрите, наслаждайтесь, ведь это тоже искусство, это прекрасно, поэтому давайте без агрессии», — сказала Дарья Борисова, порноактриса.

Ежегодно тысячи людей становятся жертвами кибербуллинга — травли со стороны пользователей в интернете. Из петли 18-летнюю Ксению из Калининграда вытащила ее мать. В одной их общедоступных групп в соцсети анонимы написали, что она — девушка легкого поведения. После случившегося родители попросили администраторов удалить запись, но получили отказ.

Все чаще виртуальный мир забирает человеческие жизни. Десантник Владимиру Голубов из Сочи покончил с собой после того, как его бывшая девушка распространила слух, что он гей. Для этого она специально создала несколько фейковых аккаунтов. Анна Семиненко стала первым в России интернет-пользователем, которого осудили по статье «Доведение до самоубийства».

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