«За них точно будет не стыдно»: Пригожин о поездке Little Big на «Евровидение 2020»
Продюсер выразил уверенность, что с этой группой Россия точно может претендовать на призовое место.
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Фото, видео: ВКонтакте @jrvanceva; 5-tv.ru
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал выбор участника от России для конкурса «Евровидение-2020». Ранее 5-tv.ru сообщал, что на престижный конкурс едет петербургская группа Little Big.
«Когда я увидел впервые группу Little Big, я подумал, что она западная, что она не имеет никакого отношения к России. Но когда я узнал, что на наша, я очень обрадовался. И поэтому я на 100% согласен с выбором нашего кандидата на „Евровидение“. Это как раз конкурс песен, это не конкурс исполнителей. И с точки зрения зрелищности, шоу, Little Big соответствует и подходит под все мировые стандарты. За них точно не будет стыдно. Будем болеть за них! И надеюсь, что им удастся, по крайней мере, если не первыми быть, то вторыми точно. Потому что ничего лучше за последние годы я не видел. Я очень рад и горжусь, что поедет именно Little Big. Это хороший выбор», — заявил Пригожин 5-tv.ru.
Группа Little Big появилась в Петербурге в 2013 году. Музыканты, играющие, по их собственным словам, в стиле сатирической арт-коллаборации, сразу завоевали огромную популярность. Их знают не только в России, но и за рубежом. Главным их хитов стал трек Skibidi. Клип на него в сети собрал более 350 миллионов просмотров.
Ранее 5-tv.ru писал, что трек Little Big для «Евровидения» представят со дня на день.
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