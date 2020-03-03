Группа Little Big пообещала выступить с веселой песней на «Евровидении»
Музыкальный конкурс состоится 12 мая в Роттердаме.
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Фото, видео: Instagram @littlebigband, @minavire; 5-tv.ru
От России на «Евровидение» в Нидерланды поедет петербургская группа Little Big. Эту информацию подтвердили и организаторы конкурса, и продюсер.
Конкурсную песню Little Big пока не презентовали, но пообещали, что она будет «веселой». Всемирную популярность группе принесла песня Skibidi, которая буквально заполонила сеть. Трек стал мировой сенсацией, превратившись в грандиозный сетевой флешмоб.
Конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Роттердаме, петербуржцы выступят уже в первом полуфинале 12 мая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лоза не одобрил решения отправить Little Big на «Евровидение».
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