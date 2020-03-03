Мошенники научились обманывать россиян по-новому: все дело в баллах
Специалист рассказал, почему злоумышленники переключились с реальных денег на виртуальные.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, imago stock&people via www.imago, imago stock&people, Simon Belcher; Известия / Артем Коротаев
Эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в интервью «Известиям» рассказал об изощренном способе обмана, который все чаще и чаще используют злоумышленники. Оказалось, что с развитием интернета и популяризацией цифровых покупок мошенники научились списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
«Злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. Еще один вариант обмана — мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку. Гражданин продолжит накапливать баллы, физически прикладывая карту. При этом злоумышленник будет списывать бонусы в личном кабинете», — пояснил Сизов.
К сожалению, подобные уловки приводят к недоверию граждан бонусной системе. Вследствие этого розничные сети ежедневно теряют более двух миллионов рублей. И это только по примерным подсчетам.
Сообщается, что многие крупные ритейлеры уже приступили к созданию системы, которая поможет избежать взлома личного кабинета пользователя бонусной карты. Так, например, торговые сети «Магнит», «Связной», «Максидом», «М. Видео», Ozon и Wildberries начали применять двухфакторную идентификацию — списание бонусов происходит только посредством подтверждения кодом из СМС.
Ранее 5-tv.ru рассказал о новых способах мошенничества в 2020 году.
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