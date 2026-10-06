Три человека погибли в результате атаки дронов ВСУ на микроавтобус в Запорожье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Еще трое — получили ранения.

Атака дрона на микроавтобус в Запорожье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских беспилотников на маршрутный микроавтобус в Запорожской области погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий на своем канале в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел в селе Басань Пологовского муниципального округа.

«По предварительным данным, погибли три человека, в том числе водитель маршрутки. Также трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести», — уточнил глава области.

Он добавил, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в результате атаки украинских дронов на Подмосковье. В поселке Радумля Солнечногорского округа жертвой действий киевского режима стал 20-летний мужчина. А в населенном пункте Барыбино под завалами разрушенного частного дома было обнаружено тело 71-летнего пенсионера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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