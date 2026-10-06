Три человека погибли в результате атаки дронов ВСУ на микроавтобус в Запорожье

Еще трое — получили ранения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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В результате атаки украинских беспилотников на маршрутный микроавтобус в Запорожской области погибли три человека. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий на своем канале в мессенджере МАКС.
Инцидент произошел в селе Басань Пологовского муниципального округа.
«По предварительным данным, погибли три человека, в том числе водитель маршрутки. Также трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести», — уточнил глава области.
Он добавил, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в результате атаки украинских дронов на Подмосковье. В поселке Радумля Солнечногорского округа жертвой действий киевского режима стал 20-летний мужчина. А в населенном пункте Барыбино под завалами разрушенного частного дома было обнаружено тело 71-летнего пенсионера.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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