«Не верила в серьезность диагноза»: звезда ММА обнажилась после операции на груди
Спортсменка рассказала, как едва не умерла из-за силиконовых имплантов.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @alphacatzingano
Звезда смешанных единоборств Кэт Зингано выложила в Instagram свое первое фото топлес после операции по удалению грудных имплантов. 37-летняя спортсменка призналась: она долгие годы не верила в страшный диагноз, но решила пойти под нож только, когда боли стали невыносимыми.
«Я почувствовала изменения пару лет назад, но не верила в серьезность диагноза, из тщеславия не хотела идти на перемены, пока не увидела, что мне становится действительно плохо», — сообщила Кэт подписчикам.
Зингано отметила, что «токсичные» импланты даже после извлечения из груди не дают ей спать спокойно. Девушка рассказала, что до сих пор восстанавливает ребра, легкие, мышцы, эндокринную систему и многое другое после губительного воздействия силикона на организм.
Фолловеры поблагодарили звезду за честность и открытость. Ведь многие женщины решаются на операцию по увеличению груди, не зная, какие последствия их ожидают, а Кэт, рассказавшая о своей проблеме, может спасти пациенток от неразумных решений.
«Я знаю людей, которые делают это. Надеюсь, они одумаются. Спасибо за правду!»
«Какая красотка! Спасибо, что поделилась!»
«Сильная! Смелая! Здоровья тебе!» — писали поклонники в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Кудрявцева, Кардашьян, Шпак и другие знаменитости массово удаляют силиконовые импланты.
Нашли ошибку?