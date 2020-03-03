«Не верила в серьезность диагноза»: звезда ММА обнажилась после операции на груди

Звезда смешанных единоборств Кэт Зингано выложила в Instagram свое первое фото топлес после операции по удалению грудных имплантов. 37-летняя спортсменка призналась: она долгие годы не верила в страшный диагноз, но решила пойти под нож только, когда боли стали невыносимыми.

«Я почувствовала изменения пару лет назад, но не верила в серьезность диагноза, из тщеславия не хотела идти на перемены, пока не увидела, что мне становится действительно плохо», — сообщила Кэт подписчикам.

Зингано отметила, что «токсичные» импланты даже после извлечения из груди не дают ей спать спокойно. Девушка рассказала, что до сих пор восстанавливает ребра, легкие, мышцы, эндокринную систему и многое другое после губительного воздействия силикона на организм.

Фолловеры поблагодарили звезду за честность и открытость. Ведь многие женщины решаются на операцию по увеличению груди, не зная, какие последствия их ожидают, а Кэт, рассказавшая о своей проблеме, может спасти пациенток от неразумных решений.

Instagram @alphacatzingano

«Я знаю людей, которые делают это. Надеюсь, они одумаются. Спасибо за правду!»

«Какая красотка! Спасибо, что поделилась!»

«Сильная! Смелая! Здоровья тебе!» — писали поклонники в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Кудрявцева, Кардашьян, Шпак и другие знаменитости массово удаляют силиконовые импланты.