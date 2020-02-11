Кудрявцева, Кардашьян, Шпак: эксперт рассказала, почему звезды массово удаляют силиконовые импланты
Врач-косметолог Надежда Рослякова ответила на вопрос: что это новый тренд на естественность или способ защитить свое здоровье?
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Фото, видео: www.globallookpress.com © imago stock&people
Известный российский врач-косметолог Надежда Рослякова прокомментировала решение некоторых звезд шоу-бизнеса избавиться от силиконовых имплантов в груди или других частях тела. По словам эксперта, тенденцию у знаменитостей уже переняли обычные девушки.
«Эта тема буквально последние полгода, даже, наверное, больше, очень затронула, всю прекрасную половину человечества. Существуют специальные сообщества, которые насчитывают уже 47 тысяч пострадавших девушек после постановки имплантов», — поделилась неутешительной статистикой специалист.
Надежда Рослякова утверждает — врачами онкологами, иммунологами и ревматологами было доказано, что силиконовые импланты — «это токсичные вещества, которые содержат в своем составе практически всю таблицу Менделеева».
Косметолог отметила, что сразу после постановки силиконовые импланты начинают отравлять человеческий организм. По ее словам, вредные вещества моментально попадают в кровь и с ее током разносятся по телу. В дальнейшем вывести вредные вещества практически невозможно.
«Всем известный случай, к сожалению, летального исхода Юлии Началавой. Заболевание у нее началось именно после постановки силиконовых имплантов. Ким Кардашьян удалила импланты, потому что у нее начались проблемы со здоровьем в виде аутоимунного характера», — рассказала врач-косметолог.
Специалист добавила, что российская телеведущая Лера Кудрявцева также удалила импланты, которые отравляли ее организм на протяжении 13 лет.
Эксперт уверена — знаменитости избавляются от имплантов исключительно из-за того, что осознают их токсичность и не хотят, чтобы их здоровье пострадало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эпатажный бодибилдер 40-летний Александр Шпак удалил импланты из ягодиц. Шоумен заявил, что хочет посмотреть на то, как будет «выглядеть без большой попы». Супруга знаменитости опубликовала в соцсети коллаж из фото мужа до и после операции.
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