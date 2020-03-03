Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля
Это уже третьи парламентские выборы за последние 11 месяцев.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer; 5-tv.ru
Израиль подводит итоги парламентских выборов, которые прошли накануне.
Явка избирателей стала рекордной за последние 20 лет — превысила 70%. По предварительным данным, лидирует партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Первые экзитполы обещают ей победу, но предсказывают тяжелую борьбу по формированию устойчивой коалиции. Не дожидаясь окончательных результатов голосования Нетаньяху сообщил, что уже сегодня встретится с лидерами правых партий для формирования правительства.
За последние 11 месяцев это уже третьи парламентские выборы. По итогам предыдущих, сформировать правительство так и не удалось. Сам Нетаньяху такой выборный марафон даже назвал «днем сурка».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи из-за ракетного удара.
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