Apple выплатит $500 миллионов за замедление работы старых iPhone

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Ранее компанию даже обвинили в намеренном ухудшении работы мобильных устройств ради увеличения продаж.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Gang/Utuku/Ropi; 5-tv.ru

Полмиллиарда долларов выплатит компания Apple владельцам старых моделей iPhone в качестве компенсации за ухудшение их работы.

Поводом для этого послужили многочисленные жалобы пользователей. Их телефоны после установки новой версии программного обеспечения стали работать заметно медленнее. Речь идет о моделях шестой и седьмой серий.

Многие из-за этого покупали новую версию iPhone. В результате Apple обвинили в намеренном замедлении работы старых смартфонов ради увеличения продаж. Руководство корпорации решило не дожидаться судебных исков и выплатить компенсацию. Пока речь идет только об американских владельцах гаджетов. Каждый в среднем получит по 25 долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автор компьютерных команд «копировать» и «вставить» скончался в США.

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