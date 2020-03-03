Apple выплатит $500 миллионов за замедление работы старых iPhone

Полмиллиарда долларов выплатит компания Apple владельцам старых моделей iPhone в качестве компенсации за ухудшение их работы.

Поводом для этого послужили многочисленные жалобы пользователей. Их телефоны после установки новой версии программного обеспечения стали работать заметно медленнее. Речь идет о моделях шестой и седьмой серий.

Многие из-за этого покупали новую версию iPhone. В результате Apple обвинили в намеренном замедлении работы старых смартфонов ради увеличения продаж. Руководство корпорации решило не дожидаться судебных исков и выплатить компенсацию. Пока речь идет только об американских владельцах гаджетов. Каждый в среднем получит по 25 долларов.

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