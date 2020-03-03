Apple выплатит $500 миллионов за замедление работы старых iPhone
Ранее компанию даже обвинили в намеренном ухудшении работы мобильных устройств ради увеличения продаж.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Gang/Utuku/Ropi; 5-tv.ru
Полмиллиарда долларов выплатит компания Apple владельцам старых моделей iPhone в качестве компенсации за ухудшение их работы.
Поводом для этого послужили многочисленные жалобы пользователей. Их телефоны после установки новой версии программного обеспечения стали работать заметно медленнее. Речь идет о моделях шестой и седьмой серий.
Многие из-за этого покупали новую версию iPhone. В результате Apple обвинили в намеренном замедлении работы старых смартфонов ради увеличения продаж. Руководство корпорации решило не дожидаться судебных исков и выплатить компенсацию. Пока речь идет только об американских владельцах гаджетов. Каждый в среднем получит по 25 долларов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автор компьютерных команд «копировать» и «вставить» скончался в США.
Нашли ошибку?