Автор компьютерных команд «копировать» и «вставить» скончался в США

Американский информатик Ларри Теслер умер в возрасте 74 лет в Соединенных Штатах. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании Xerox. Ученый стал известен миру как изобретатель програмных функций «вырезать», «копировать» и «вставить». Благодаря этим и многим другим революционным идеям он облегчил работу компьютерных пользователей всего мира.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon