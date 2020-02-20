Автор компьютерных команд «копировать» и «вставить» скончался в США

Американский информатик Ларри Теслер умер в возрасте 74 лет в Соединенных Штатах. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании Xerox. Ученый стал известен миру как изобретатель програмных функций «вырезать», «копировать» и «вставить». Благодаря этим и многим другим революционным идеям он облегчил работу компьютерных пользователей всего мира.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020

Как уточняет британское издание Independent, в 1965 Теслер году получил ученую степень по математике в Стэндфордском университете. В 1973-м присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC. Там наряду с созданием компьютерных команд он участвовал в разработках компьютерной мыши и графического пользовательского интерфейса.

Позже разработки Теслера периода PARC вдохновят технологов компании Apple на создание Macintosh — первого успешного персонального компьютера для массового рынка с графическим интерфейсом пользователя. Сам информатик стал сотрудничать с корпорацией в 1980 году. В Apple он работал над рядом продуктов, включая карманный ПК MessagePad и ПК Lisa.

Теслер покинул коллектив Стива Джобса в 1997 году, после чего работал с такими компаниями, как Amazon и Yahoo!. Причина смерти Теслера не сообщается

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