Автор компьютерных команд «копировать» и «вставить» скончался в США

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Валентин Черников
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Информатик Ларри Теслер ушел из жизни в возрасте 74 лет.

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Фото, видео: YouTube / Computer History Museum; Twitter @Xerox; www.globallookpress.com / Science Museum, Simon Belcher, Wang Gang/Utuku/Ropi

Американский информатик Ларри Теслер умер в возрасте 74 лет в Соединенных Штатах. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании Xerox. Ученый стал известен миру как изобретатель програмных функций «вырезать», «копировать» и «вставить». Благодаря этим и многим другим революционным идеям он облегчил работу компьютерных пользователей всего мира.

Как уточняет британское издание Independent, в 1965 Теслер году получил ученую степень по математике в Стэндфордском университете. В 1973-м присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC. Там наряду с созданием компьютерных команд он участвовал в разработках компьютерной мыши и графического пользовательского интерфейса.

Позже разработки Теслера периода PARC вдохновят технологов компании Apple на создание Macintosh — первого успешного персонального компьютера для массового рынка с графическим интерфейсом пользователя. Сам информатик стал сотрудничать с корпорацией в 1980 году. В Apple он работал над рядом продуктов, включая карманный ПК MessagePad и ПК Lisa.

Теслер покинул коллектив Стива Джобса в 1997 году, после чего работал с такими компаниями, как Amazon и Yahoo!. Причина смерти Теслера не сообщается

Ранее 5-tv.ru писал, что американский певец Дэвид Олни умер во время своего выступления во Флориде.

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