В Москве из фуры похитили 20 тонн сливочного масла
Инцидент произошел на Ярославском шоссе. Возбуждено уголовное дело.
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Фото, видео: Пресс-центр МВД России; YouTube / МВД МЕДИА
Двадцать тонн сливочного масла похитили из фуры в Москве. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел на Ярославском шоссе.
В полицию обратился представитель предприятия по производству молочной продукции. Мужчина рассказал стражам порядка, что вместе с коллегами на большегрузном автомобиле привез клиенту 20 тонн сливочного масла общей стоимостью более семи с половиной миллионов рублей. Возле магазина на Ярославском шоссе к ним подошли неизвестные с пистолетами, усадили в машины и вывезли в лес.
Через некоторое время торговые представители вернулись к фуре и обнаружили, что двери прицепа вскрыты, а масло похищено.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, а затем в Московской области — еще двоих предполагаемых сообщников. Похищенный товар был обнаружен в фуре, припаркованной на улице Подольских курсантов города Москвы», — сказала Ирина Волк.
Двое предполагаемых злоумышленников арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается.
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