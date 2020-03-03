В Москве из фуры похитили 20 тонн сливочного масла

Двадцать тонн сливочного масла похитили из фуры в Москве. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел на Ярославском шоссе.

В полицию обратился представитель предприятия по производству молочной продукции. Мужчина рассказал стражам порядка, что вместе с коллегами на большегрузном автомобиле привез клиенту 20 тонн сливочного масла общей стоимостью более семи с половиной миллионов рублей. Возле магазина на Ярославском шоссе к ним подошли неизвестные с пистолетами, усадили в машины и вывезли в лес.

Через некоторое время торговые представители вернулись к фуре и обнаружили, что двери прицепа вскрыты, а масло похищено.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, а затем в Московской области — еще двоих предполагаемых сообщников. Похищенный товар был обнаружен в фуре, припаркованной на улице Подольских курсантов города Москвы», — сказала Ирина Волк.

Двое предполагаемых злоумышленников арестованы, один находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается.