В Москве безработного мужчину изнасиловали бутылкой и забили до смерти

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Василий Заика
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Инцидент произошел утром 2 марта в квартире одного из домов на Нижегородской улице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Безработного жителя Москвы изнасиловали бутылкой и забили до смерти. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 2 марта в квартире одного из домов на Нижегородской улице.

В полицию о произошедшем сообщил 33-летний москвич. Мужчина рассказал стражам порядка, что обнаружил в своем жилище тело 51-летнего жителя соседнего дома. Прибывшие на место правоохранители обнаружили у погибшего множественные ссадины и кровоподтеки.

В настоящее время в произошедшем разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

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