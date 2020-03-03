В Москве безработного мужчину изнасиловали бутылкой и забили до смерти

Безработного жителя Москвы изнасиловали бутылкой и забили до смерти. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 2 марта в квартире одного из домов на Нижегородской улице.

В полицию о произошедшем сообщил 33-летний москвич. Мужчина рассказал стражам порядка, что обнаружил в своем жилище тело 51-летнего жителя соседнего дома. Прибывшие на место правоохранители обнаружили у погибшего множественные ссадины и кровоподтеки.

В настоящее время в произошедшем разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».