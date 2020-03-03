Учитель обозвала девочку алкоголичкой в Башкортостане

Скандал разгорается в одной из башкирских школ. Там учитель литературы провела для детей урок брани. Кричала и оскорбляла на своих учеников. Особо досталось одной из девочек. Говоря о ее воспитании, педагог не стеснялась в выражениях.

Инцидентом заинтересовались в отделе образования. Началась проверка. Сообщается, что учителя уже уволили с работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать первоклассника избила педагога и врача в московской школе.