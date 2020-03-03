Учитель обозвала девочку алкоголичкой в Башкортостане
Инцидент произошел во время урока литературы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin; 5-tv.ru
Скандал разгорается в одной из башкирских школ. Там учитель литературы провела для детей урок брани. Кричала и оскорбляла на своих учеников. Особо досталось одной из девочек. Говоря о ее воспитании, педагог не стеснялась в выражениях.
Инцидентом заинтересовались в отделе образования. Началась проверка. Сообщается, что учителя уже уволили с работы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать первоклассника избила педагога и врача в московской школе.
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