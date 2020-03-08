Почему Аль Пачино бросила молодая возлюбленная, которая младше его на 39 лет

79-летнего Аль Пачино бросила молодая возлюбленная! Что стало причиной расставания? В чем женщина обвинила звезду Голливуда? И почему поклонники волнуются за здоровье пожилого актера? Только в программе «Светская хроника»!

Звезда Голливуда Аль Пачино на днях пополнил список холостяков. От него ушла возлюбленная, израильская актриса Мейталь Дохан. Причиной расставания женщина назвала слишком большую разницу в возрасте. Артист был старше своей спутницы на 39 лет!

«Я пыталась это отрицать, но, если быть честным, он уже старик. Так что даже при всей моей любви, это не могло продолжаться».

Кроме того, Дохан заявила о жадности звезды Голливуда. По ее словам, за два года их романа Пачино всего лишь раз подарил ей цветы! А человек он далеко не бедный. Состояние актера оценивается в 180 миллионов долларов!

Несмотря на солидный возраст, Аль Пачино до сих пор считается одним из главных сердцеедов Голливуда. Итальянский мачо предпочитает дам значительно младше его по возрасту. Но ни одна из женщин так и не смогла заманить артиста под венец. За всю свою долгую жизнь мистер Пачино ни разу не был женат!

Даже рождение детей не стало для него поводом официально оформить отношения! Учительница актерского мастерства Джен Террант подарила актеру дочь Джулию Марию. А Беверли Ди Анджело родила ему близнецов. Но Аль Пачино по-прежнему холост!

Из-за чего он не женился на матерях своих наследников? Может, дело в том, что родители актера развелись, когда ему было всего два года? Маленький Санни, как тогда называли будущую звезду Голливуда, остался с матерью. А вот у отца общаться с сыном не было никакого желания.

«Помню момент, мне было три. И мама повела меня в кино. Я увидел отца и сказал: папа. Я это помню как сейчас. А он увидел меня и вышел прочь».

Может быть, причина затянувшейся холостяцкой жизни Пачино именно в этом и он просто не знает, что такое настоящая полная семья?

«У него не было примера, как заботиться о женщине, потому что папа показывает в отношениях, как он заботится о своей маме. То есть его не научили этим отношениям, а мама, к сожалению, своей любовью выстроила отношения мамочки и сына», — отмечает психолог Лариса Милованова в программе «Светская хроника».

Поклонники переживают: остаться одному в таком возрасте опасно! Тем более что в последнее время 79-летний Аль выглядит неважно.

А недавно актер добавил новый повод для волнения. Он шел по красной дорожке премии Британской академии кино и упал! Несколько минут пытался встать, но не смог. И только тогда на помощь лауреату «Оскара» пришли гости мероприятия. Спустя время Пачино уже как ни в чем не бывало позировал фотографам.

Но Аль Пачино не унывает. В апреле знаменитому Майклу Корлеоне и Тони Монтане исполнится 80 лет. А он по-прежнему активно снимается. А что касается личной жизни, то, судя по количеству романов, сердце звезды вряд ли будет свободным долго. И кто знает, может быть, следующей пассии итальянца все-таки удастся заполучить заветное кольцо?