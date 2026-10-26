Тяжелее планет? Астрономы обнаружили первую Луну за пределами Солнечной системы

Science Daily: астрономы обнаружили первую Луну за пределами Солнечной системы

Астрономы обнаружили признаки существования массивного естественного спутника наподобие Луны за пределами Солнечной системы. Об исследовании сообщает Science Daily.

Предполагаемый экзоспутник CD-35 2722 как минимум сопоставим по массе с Юпитером. При этом он вращается не вокруг обычной планеты, а вокруг коричневого карлика примерно в 37 раз массивнее Юпитера.

Такие объекты занимают промежуточное положение между планетами и звездами. Их массы недостаточно для устойчивого термоядерного горения водорода, питающего обычные звезды.

Команда под руководством Кевина Хоя использовала прибор CRIRES+, установленный на телескопе Европейской южной обсерватории. Исследователи измеряли лучевую скорость коричневого карлика и обнаружили небольшие изменения его движения.

По их версии, эти колебания указывают на гравитационное влияние еще одного массивного тела.

Необычная находка усложняет привычную классификацию небесных тел. По массе она напоминает планету, однако положение в системе позволяет исследователям называть ее экзолуной.

Как отметил Хой, термины, удобные для описания Солнечной системы, не всегда подходят для подобных объектов. Единого официального определения экзоспутника пока нет.

Авторы подчеркивают: астрономы уже находили возможные экзолуны, но ни один кандидат пока не получил достаточного подтверждения. Поэтому CD-35 2722 представляет собой перспективный объект для дальнейших наблюдений.

Проверка этой системы поможет понять, как формируются столь массивные спутники и насколько часто они встречаются. Будущие наблюдения также могут показать, является ли такая конфигурация редким исключением или частью более распространенного класса систем, заметно отличающихся от нашей.

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