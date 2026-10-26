Нужны ли зонтики? Какая погода ждет Москву и область в конце октября

Последняя неделя октября в Московском регионе будет солнечной

Солнечная погода ожидается в Московском регионе с 26 октября по 1 ноября. Об этом «Известиям» рассказал синоптик прогностического центра Александр Ильин.

По его данным, в Москве и Подмосковье погодные условия сформируются под влиянием антициклона. Поэтому ожидаются солнечные сухие дни практически без дождей. Лишь в середине недели в некоторых районах области могут выпасть небольшие осадки.

Днем максимальная температура будет в диапазоне от плюс семи до плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до значений от плюс одного до плюс шести градусов.

«Ветер будет дуть с юго-востока, устойчиво всю неделю, со скоростью три-восемь метров в секунду», — уточнил эксперт.

До середины недели атмосферное давление в регионе будет расти и достигнет пика в 760 миллиметров ртутного столба. После этого данный показатель начнет снижаться и к пятнице, 30 октября, достигнет значения в 754 миллиметра.

Кроме того, есть вероятность, что в выходные могут пойти небольшие дожди.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что климатологи зафиксировали ускорение потепления в Москве. За последние 35 лет зимняя температура выросла почти на два градуса.

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