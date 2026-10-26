После похорон узнала об изменах: как вдова отомстила любовнице мужа

Вдова из Канады узнала об изменах умершего мужа и отомстила его любовнице

Женщина после внезапной смерти мужа узнала о его двойной жизни и сообщила супругу одной из любовниц об измене. Ее историю раассказало Daily Mail.

Канадка Джессика Уэйт овдовела в 44 года. Ее 47-летний муж Шон, руководивший компанией по разработке программного обеспечения, умер от сердечного приступа в аэропорту Хьюстона, ожидая рейса домой.

Позднее семье сообщили о выявленном у него саркоидозе сердца. Вместе супруги прожили 20 лет и воспитывали девятилетнего сына Дэша.

Переписка, которую она увидела после похорон

На следующий день после погребения Уэйт начала разбирать присланные из больницы вещи. В бритвенном наборе она обнаружила обручальное кольцо мужа, а затем проверила его планшет.

По словам женщины, письма и сообщения свидетельствовали о многочисленных изменах. Среди вещей оказалась и незнакомая ей кредитная карта.

Проверив счет, Джессика увидела задолженность более 30 тысяч фунтов стерлингов (около 3,3 миллиона рублей). Значительная часть расходов приходилась на дорогие гостиницы и рестораны, где, как она полагает, Шон встречался с другими женщинами.

Случайная фраза раскрыла пятилетний роман

Через несколько недель подруга Кармен, работавшая финансовым консультантом, помогала вдове разбирать счета. Во время разговора она упомянула Ребекку — бывшую коллегу Шона, к которой Джессика когда-то его ревновала.

Выяснилось, что Кармен знала об их пятилетнем романе и ошибочно считала, что Уэйт тоже осведомлена. Ранее Шон отрицал отношения с коллегой, и после консультаций для пар Джессика поверила ему.

Узнав правду, она позвонила мужу Ребекки. По рассказу Уэйт, тот поблагодарил ее, а впоследствии супруги развелись. Самой Ребекке Джессика отправила гневное сообщение. В ответ женщина пригрозила обратиться в суд из-за преследования.

Почему месть не принесла облегчения

Уэйт призналась, что этот поступок не избавил ее от ярости. Одновременно ей приходилось заботиться о сыне и беречь его воспоминания об отце.

«Месть Ребекке не помогла мне справиться с гневом», — написала она.

Поддержку Джессика нашла в психотерапии и группе для овдовевших родителей. Постепенно она смогла отделить обман мужа от хороших моментов их совместной жизни.

После первой годовщины смерти Шона женщина познакомилась с Уильямом. Спустя десять лет они остаются вместе. Дэшу сейчас 20 лет, он учится в университете. О поступках отца мать рассказывала ему постепенно.

Через девять лет после утраты Уэйт опубликовала автобиографическую книгу. По ее словам, работа над ней помогла осмыслить пережитое и обрести собственный покой.

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