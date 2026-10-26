Этнографическую деревню «Бибирево» в Москве обновили в этом году

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Проект сочетает современный комфорт с традициями русского зодчества.

Этнографическую деревню Бибирево обновили

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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В Москве завершили обновление этнографической деревни «Бибирево». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Уникальная зеленая территория площадью более десяти гектаров расположена на северо-востоке столицы. В прошлом году масштабные проекты благоустройства реализовали в Южном Медведково, Отрадном и Бабушкинском районе.

«В основу проекта легло гармоничное сочетание современного комфорта и традиций русского зодчества. На входе посетителей встречает сказочная арка с резными элементами, символизирующими персонажей славянской мифологии», — приводит слова мэра телеканал.

К проведению праздников обновили сцену и амфитеатр. Отдохнуть во время прогулки можно на новых резных скамейках и парковых качелях, а у воды — на шезлонгах.

Отдельное внимание уделили детям: для них обновили сразу четыре игровые площадки. Малышам сделали развивающие зоны с безопасными конструкциями и батутами. Ребята постарше могут тренировать ловкость на полосе препятствий и осваивать многоуровневые игровые комплексы с вертикальными и горизонтальными переходами, элементами для скалолазания и горками.

Те, кто предпочитает активный отдых, оценят новые воркаут-зоны с тренажерами, столы для настольного тенниса и баскетбольную площадку.

Территорию дополнительно озеленили: высадили новые деревья и разбили цветники с многолетними растениями.

«В результате тысячи жителей округа получили качественный современный парк рядом с домом», — заключил Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве восстановили памятный знак, установленный на месте первой шахты Мосметростроя. По данным градоначальника, шахта находилась на участке между станциями «Сокольники» и «Красносельская». Через нее обеспечивался доступ к подземным выработкам.

В частности, рабочие спускали вниз необходимые грузы и поднимали на поверхность грунт. Кроме того, шахта выполняла функцию вентиляции подземного участка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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