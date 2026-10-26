Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год: даты экзаменов по всем предметам

Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год. Документы подготовлены совместно с Минпросвещения России и опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом важно отметить, что опубликованные даты пока не являются окончательными. Проекты приказов проходят общественное обсуждение до 10 ноября 2026 года. После утверждения документов расписание станет официальным. До этого сроки проведения отдельных экзаменов могут быть скорректированы.

Согласно проекту, основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 1 июня, а Основного государственного экзамена (ОГЭ) — 2 июня. Уже известны предварительные даты обязательных предметов, испытаний по выбору, резервных дней и пересдач.

Когда выпускникам сдавать русский язык, математику, обществознание и другие предметы, а также в какие дни можно будет пересдать ЕГЭ — в материале 5-tv.ru.

Расписание ЕГЭ-2027 по предметам

Основной период ЕГЭ в 2027 году, согласно проекту Рособрнадзора, продлится с 1 июня по 9 июля. Первые экзамены запланированы на 1 июня. В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию.

Предварительное расписание ЕГЭ-2027:

1 июня — история, литература, химия;

4 июня — русский язык;

7 июня — математика базового и профильного уровней;

10 июня — обществознание, физика;

15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);

18 и 19 июня — информатика, иностранные языки (устная часть);

21–26 июня — резервные дни;

8 и 9 июля — дни пересдачи одного предмета ЕГЭ по выбору выпускника.

Таким образом, обязательные экзамены для одиннадцатиклассников планируется провести в первую неделю июня: русский язык — 4 июня, математику — 7 июня.

Экзамены по предметам по выбору распределены на первую и вторую половину месяца. Для информатики и устной части иностранных языков предусмотрено по два дня.

Расписание ОГЭ-2027 по предметам

Основной период ОГЭ для выпускников девятых классов, согласно опубликованному проекту, пройдет со 2 июня по 5 июля 2027 года. Откроет экзаменационную кампанию математика. Русский язык запланирован на 11 июня. Для остальных дисциплин предусмотрены отдельные дни.

Предварительное расписание ОГЭ-2027:

2 июня — математика;

5 июня — информатика и иностранные языки;

8 июня — предметы по выбору, кроме русского языка и математики;

11 июня — русский язык;

16 июня — предметы по выбору, кроме русского языка и математики;

21 июня — предметы по выбору, кроме русского языка и математики;

28 июня — 5 июля — резервные дни.

ОГЭ включает два обязательных предмета — русский язык и математику. Кроме того, девятиклассники сдают предметы по выбору.

Предварительные даты экзаменов по биологии, географии, истории, литературе, обществознанию, физике и химии предусмотрены на 8, 16 и 21 июня.

Окончательное расписание ОГЭ-2027 будет определено после утверждения совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.

Когда начинаются досрочный и дополнительный периоды ЕГЭ и ОГЭ

Проект расписания предусматривает три периода государственной итоговой аттестации: досрочный, основной и дополнительный.

Для ЕГЭ-2027 предложены следующие сроки:

Досрочный период — с 19 марта по 19 апреля;

Основной период — с 1 июня по 9 июля;

Дополнительный период — с 3 по 24 сентября.

Для ОГЭ-2027 предусмотрены другие даты:

Досрочный период — с 20 апреля по 14 мая;

Основной период — со 2 июня по 5 июля;

Дополнительный период — со 2 по 24 сентября.

Основная масса выпускников будет сдавать экзамены в июне. Досрочный и дополнительный периоды предусмотрены для участников государственной итоговой аттестации, имеющих соответствующие основания.

Когда можно пересдать ЕГЭ в 2027 году

В проекте расписания ЕГЭ на 2027 год для пересдачи одного предмета по выбору выпускника предусмотрены 8 и 9 июля.

Эти дни позволяют выпускникам текущего года повторно сдать один из предметов ЕГЭ до завершения приемной кампании в вузы.

При этом важно учитывать действующий порядок пересдачи: если выпускник решает повторно пройти экзамен по выбранному предмету, предыдущий результат по нему аннулируется. Для поступления будет учитываться результат пересдачи.

Также в основном периоде ЕГЭ предусмотрены резервные дни с 21 по 26 июня. Они предназначены для участников, которым разрешена сдача экзаменов в резервные сроки в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации.

Почему ЕГЭ и ОГЭ в 2027 году начинаются в июне

Основной период экзаменов в 2027 году предлагается начать после завершения учебного года. Подход, при котором основная экзаменационная кампания начинается не ранее 1 июня, применялся и при составлении расписания на 2026 год. Это позволяет школьникам завершить освоение образовательных программ до начала государственной итоговой аттестации.

Для сравнения, в 2026 году основной период ЕГЭ также начался 1 июня. Русский язык первоначально запланировали на 4 июня, математику базового и профильного уровней — на 8 июня.

В проекте на 2027 год основные даты обязательных предметов почти не изменились: русский язык запланирован на 4 июня, а математика — на 7 июня.

При этом расписание прошлого года нельзя использовать как окончательный ориентир: каждый экзаменационный период утверждается отдельными нормативными документами.

Частые вопросы о расписании ЕГЭ и ОГЭ-2027

— Утверждено ли расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год?

— Нет, по состоянию на 26 октября 2026 года расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год еще не утверждено. Рособрнадзор и Минпросвещения подготовили проекты совместных приказов, в которых указаны предлагаемые даты экзаменов, резервных дней и пересдач. Документы опубликованы для общественного обсуждения.

— Когда утвердят окончательное расписание ЕГЭ и ОГЭ-2027?

— Точная дата утверждения пока не объявлена. Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 10 ноября 2026 года. Таким образом, выпускники уже могут использовать опубликованные сроки для предварительного планирования подготовки. Однако все даты ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год пока имеют статус проекта. Следить за изменениями можно на официальных ресурсах Рособрнадзора, Минпросвещения России и федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Когда будут пересдачи ЕГЭ в 2027 году?

— Для пересдачи одного предмета по выбору выпускника в проекте предусмотрены 8 и 9 июля.

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