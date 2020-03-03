В Новгородской области женщина вонзила нож в спину бывшему возлюбленному

Жительница города Окуловка Новгородской области вонзила нож в спину бывшему возлюбленному. Как сообщает региональный СК, кровавая драма разыгралась ночью 2 марта.

По версии следствия, 50-летняя женщина, при невыясненных обстоятельствах, схватила кухонный нож и несколько раз ударила им экс-сожителя. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте.

В настоящий момент подозреваемая арестована. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.