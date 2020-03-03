В Новгородской области женщина вонзила нож в спину бывшему возлюбленному
| Василий Заика Криминал 69
Кровавая драма разыгралась ночью 2 марта в городе Окуловка.
Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer
Жительница города Окуловка Новгородской области вонзила нож в спину бывшему возлюбленному. Как сообщает региональный СК, кровавая драма разыгралась ночью 2 марта.
По версии следствия, 50-летняя женщина, при невыясненных обстоятельствах, схватила кухонный нож и несколько раз ударила им экс-сожителя. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте.
В настоящий момент подозреваемая арестована. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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