В Новгородской области женщина вонзила нож в спину бывшему возлюбленному

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Василий Заика
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Кровавая драма разыгралась ночью 2 марта в городе Окуловка.

Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer

Жительница города Окуловка Новгородской области вонзила нож в спину бывшему возлюбленному. Как сообщает региональный СК, кровавая драма разыгралась ночью 2 марта.

По версии следствия, 50-летняя женщина, при невыясненных обстоятельствах, схватила кухонный нож и несколько раз ударила им экс-сожителя. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте.

В настоящий момент подозреваемая арестована. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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