Как в московских школах борются с распространением вирусных инфекций?

В Москве 25 первоклассников попали в больницу с ожогами глаз – учитель забыла выключить в классе кварцевую лампу. Хотела продезинфицировать помещение. В ситуации разбирается прокуратура.

Куда более безопасная мера – система термического контроля. В столичных школах перед входом на урок каждому ученику измеряют температуру. Задача – не допустить распространения вирусных инфекций.

Что ждет тех, кто не пройдет проверку, знает корреспондент Ксения Солдатова – у нее система нашла отклонения от нормы. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции.