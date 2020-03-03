Как в московских школах борются с распространением вирусных инфекций?

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В образовательных учреждениях столицы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ.

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Фото, видео: ТАСС / Thomas Eisenhuth; 5-tv.ru

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Куда более безопасная мера – система термического контроля. В столичных школах перед входом на урок каждому ученику измеряют температуру. Задача – не допустить распространения вирусных инфекций.

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