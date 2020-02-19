Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Чтобы хоть немного защитить себя от смертельного коронавируса специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики.
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Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Hao Yuan, /J.M. Guyon - Copyright 2013, /Rudolf, /McPHOTOf, /Werner Bachmeier
Вспышка коронавируса, которая началась в китайском городе Ухань в центральной части страны и привела к гибели уже 132 человек в КНР. Число заразившихся в стране — более шести тысяч. Вирус вызывает тревогу у большинства населения планеты, потому что доподлинно неизвестно, насколько он опасен и как легко он распространяется между людьми.
Самое опасное то, что симптомы заражения коронавирусом схожи с привычным ОРВИ. У заболевшего наблюдаются жар, кашель и затрудненное дыхание, сообщает Reuters. Также может быть насморк, повышенная температура тела и заложенность носа.
Кроме того, как сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на слова главного врача Иркутской областной клинической больницы Владимира Хабудаева, через несколько дней может возникнуть отек легких и развиться дыхательная недостаточность.
В случае обнаружения схожих симптомов, врачи рекомендуют обращаться за квалифицированной медицинской помощью. В Роспотребнадзоре сообщили, что отличить коронавирус от ОРВИ или гриппа можно только с помощью лабораторного анализа. Он делается достаточно оперативно и не требует сдачи крови — достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.
Также на сайте ведомства разместили памятку по профилактике коронавируса. Специалисты рекомендуют:
- уточнять эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия и не посещать страны, где зарегистрированы случаи заражения;
- использовать маски для защиты органов дыхания;
- пить только бутилированную воду и принимать только термически обработанную пищу;
- мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест.
На данный момент на территории РФ заражений коронавирусом не зарегистрировано.
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