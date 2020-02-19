Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции

Мия Субботина
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Чтобы хоть немного защитить себя от смертельного коронавируса специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Hao Yuan, /J.M. Guyon - Copyright 2013, /Rudolf, /McPHOTOf, /Werner Bachmeier

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Вспышка нового коронавируса в Китае

Вспышка коронавируса, которая началась в китайском городе Ухань в центральной части страны и привела к гибели уже 132 человек в КНР. Число заразившихся в стране — более шести тысяч. Вирус вызывает тревогу у большинства населения планеты, потому что доподлинно неизвестно, насколько он опасен и как легко он распространяется между людьми.

Самое опасное то, что симптомы заражения коронавирусом схожи с привычным ОРВИ. У заболевшего наблюдаются жар, кашель и затрудненное дыхание, сообщает Reuters. Также может быть насморк, повышенная температура тела и заложенность носа.

Кроме того, как сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на слова главного врача Иркутской областной клинической больницы Владимира Хабудаева, через несколько дней может возникнуть отек легких и развиться дыхательная недостаточность.

В случае обнаружения схожих симптомов, врачи рекомендуют обращаться за квалифицированной медицинской помощью. В Роспотребнадзоре сообщили, что отличить коронавирус от ОРВИ или гриппа можно только с помощью лабораторного анализа. Он делается достаточно оперативно и не требует сдачи крови — достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.

Также на сайте ведомства разместили памятку по профилактике коронавируса. Специалисты рекомендуют:

  • уточнять эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия и не посещать страны, где зарегистрированы случаи заражения;
  • использовать маски для защиты органов дыхания;
  • пить только бутилированную воду и принимать только термически обработанную пищу;
  • мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест.

На данный момент на территории РФ заражений коронавирусом не зарегистрировано.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МВД РФ планирует обязать иностранцев предъявлять медсправки при въезде в Россию.

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