Российские поликлиники разделят по уровню «звездности»

Российские поликлиники и больницы получат специальные знаки, указывающие на уровень оказания медицинских услуг. С таким предложением выступило Министерство здравоохранения. Сделано это будет по принципу присвоения звезд гостиницам. Чем их больше, тем выше уровень комфорта и оснащенности.

Клиники планируется разделить на три уровня. Специальный знак будет располагаться у входа в здание. Это даст возможность посетителям сразу увидеть, какой уровень обслуживания их ожидает. Присваивать классификацию должна будет специальная комиссия Росздравнадзора.

По замыслу авторов проекта, присвоение специальных знаков станет толчком к развитию конкуренции между медучреждениями. И, как следствие, скажется на качестве их работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 марта в Россию разрешат ввозить незарегистрированные лекарства для нуждающихся в них пациентов по решению специальной медицинской комиссии.