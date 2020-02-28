Что изменится в России с 1 марта 2020 года

Ограничения на импорт из Китая

Ввоз в Россию экзотических животных, рыб и насекомых из КНР был ограничен в конце января 2020 года в связи со вспышкой нового коронавируса. Сейчас, с 1 марта, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, все ограничения, введенные в РФ из-за коронавируса, будут продлены еще на месяц — до 1 апреля.

Медицина

С 1 марта в Россию разрешат ввозить незарегистрированные лекарства для нуждающихся в них пациентов по решению специальной медицинской комиссии. Такие изменения были внесены в закон «Об обращении лекарственных средств» после ряда резонансных случаев уголовного преследования матерей, пытавшихся провезти для больных детей в Россию импортные препараты, аналогов которых нет в стране.

Маркировка обуви

Легальность рынка обуви должен повыситься с 1 марта. Всех производителей российской обуви, а также импортеров обяжут размещать специальные коды на обувных коробках, либо этикетках каждой пары. Эксперты говорят, что такая мера не должна привести к удорожанию товара.

Доступ к госуслугам

Доступ на сайт госуслуг и все официальные сайты органов государственной власти станет бесплатным. Это означает, что зайти на такие ресурсы любой пользователь сможет даже при нулевом балансе. Примечательно, что компенсировать расходы операторам связи за бесплатный доступ не собираются. Паники на рынке связи это не вызовет, так как трафик на такие операции требуется минимальный, и компании не возражают против изменений.

ГОСТ для раритетных авто

Владельцам раритетных и классических автомобилей придется проходить специальную экспертизу, чтобы получить техпаспорт транспортного средства. Это необходимо, чтобы обезопасить участников дорожного движения — ведь машины, выпущенные в 20-е или 30-е годы прошлого столетия, могут не соответствовать современным требованиям безопасности.

Адвокатский «гонорар успеха»

Теперь граждане смогут оговаривать со своим защитником заранее, какой будет сумма гонорара за услуги в зависимости от исхода дела. При этом это правило не коснется услуг защиты по уголовным делам и административным правонарушениям.

Авиасообщение с Южной Кореей ограничат

Еще одна мера защиты россиян от коронавируса. Перелеты в Южную Корею и рейсы из нее будут ограничены в связи с распространением по планете коронавируса из Китая. Это коснется всех перевозчиков, кроме «Аэрофлота». Он будет заниматься вывозом россиян из Южной Кореи.

Ранее 5-tv.ru писал, что изменится в жизни россиян в 2020 году.