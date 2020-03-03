Умилительное фото дочери выложила в микроблог Анна Хилькевич. Звезда «Универа» показала четырехлетнюю Ариану в образе ангелочка. Девочка сидит на полу в бежевом платье с приделанными к спине белыми крылышками. В таком виде она пришла на день рождения к маминому другу.

Волшебный образ малышке создают не только крылья. В кадре она сидит спиной, повернув голову к камере. В этот момент ее лицо озарено поистине ангельской улыбкой.

Instagram @annakhilkevich

«Это ангелок… с чертенком внутри по утрам», — пошутила под снимком Хилькевич.

В комментариях фанаты заступились за девочку и указали, что грехи по утрам водятся за многими. Отдельные фолловеры отметили, что наследница очень похожа на маму, как и ее младшая сестра Маша.

«Такая сладкая зефирка»;

«Очень милый ребеночек»;

«Принцесса же ну! Во всех женщинах есть чертенок, особенно по утрам»;

«Настоящая девушка растет»;

«Очень похожа на маму», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хилькевич показала романтичное видео из Таиланда.