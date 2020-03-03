«Такая сладкая зефирка!» — Хилькевич показала милое фото дочери
Девочка в образе ангелочка покорила подписчиков актрисы.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Умилительное фото дочери выложила в микроблог Анна Хилькевич. Звезда «Универа» показала четырехлетнюю Ариану в образе ангелочка. Девочка сидит на полу в бежевом платье с приделанными к спине белыми крылышками. В таком виде она пришла на день рождения к маминому другу.
Волшебный образ малышке создают не только крылья. В кадре она сидит спиной, повернув голову к камере. В этот момент ее лицо озарено поистине ангельской улыбкой.
«Это ангелок… с чертенком внутри по утрам», — пошутила под снимком Хилькевич.
В комментариях фанаты заступились за девочку и указали, что грехи по утрам водятся за многими. Отдельные фолловеры отметили, что наследница очень похожа на маму, как и ее младшая сестра Маша.
«Такая сладкая зефирка»;
«Очень милый ребеночек»;
«Принцесса же ну! Во всех женщинах есть чертенок, особенно по утрам»;
«Настоящая девушка растет»;
«Очень похожа на маму», — ответили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Хилькевич показала романтичное видео из Таиланда.
Нашли ошибку?