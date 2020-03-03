Полицейские ранили человека при задержании в Москве — видео
Мужчина оказал правоохранителям сопротивление.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Один человек ранен полицейскими при задержании в Москве.
По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов на Тульской улице задерживали мужчину, подозреваемого в совершении имущественного преступления. Инцидент произошел в ресторане в столичном ТЦ «Тульский».
«Последний оказал сопротивление, вследствие чего было применено табельное оружие. Подозреваемый задержан», — сообщили в ГУ МВД России по городу Москве.
В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Подробности уточняются.
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