Полицейские ранили человека при задержании в Москве — видео

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Ниса Мурзанаева
Эксклюзив 111

Мужчина оказал правоохранителям сопротивление.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Один человек ранен полицейскими при задержании в Москве.

По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов на Тульской улице задерживали мужчину, подозреваемого в совершении имущественного преступления. Инцидент произошел в ресторане в столичном ТЦ «Тульский».

«Последний оказал сопротивление, вследствие чего было применено табельное оружие. Подозреваемый задержан», — сообщили в ГУ МВД России по городу Москве.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Подробности уточняются.

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