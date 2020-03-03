Один человек ранен полицейскими при задержании в Москве.

По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов на Тульской улице задерживали мужчину, подозреваемого в совершении имущественного преступления. Инцидент произошел в ресторане в столичном ТЦ «Тульский».

«Последний оказал сопротивление, вследствие чего было применено табельное оружие. Подозреваемый задержан», — сообщили в ГУ МВД России по городу Москве.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Подробности уточняются.