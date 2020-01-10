В ГИБДД пообещали наказать Михаила Боярского за неправильную парковку

ГИБДД накажет Михаила Боярского за неправильную парковку его Mercedes в центре Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Автомобиль актера за последние месяцы неоднократно был замечен горожанами оставленным в неположенных местах на тротуарах. Последний случай произошел 2 января. Теперь главный мушкетер России будет оштрафован. Сумма не уточняется, но должна составить не менее 500 рублей. Ранее артист уже был оштрафован на восемь тысяч рублей за стоянку на Невском проспекте.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Mercedes Михаила Боярского стоит правыми колесами на узком тротуаре набережной Мойки. Буквально за несколько дней до этого эта же машина с человеком, похожим на Боярского, за рулем была замечена на тротуаре Невского проспекта, а в октябре соцсети бурно обсуждали появление того же автомобиля на встречке главного проспекта Северной столицы.