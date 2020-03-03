«Было-стало»: Прилучный показал фото четырехлетней дочери-именинницы

Дочь актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Мия празднует 3 марта день рождения. В этом году малышке исполняется четыре годика. И ее звездный отец не преминул возможностью похвастаться подписчикам в Instagram, какой была пару лет назад его дочка, и как она выросла сейчас.

«Было-стало. У моей красотки день варенья!» — написал Прилучный.

Instagram @bugevuge

Поклонники пары, которая совсем недавно объявила о своем разводе, принялись поздравлять юную виновницу торжества, отмечая ее портретное сходство со знаменитыми родителями.

«С днем рождения, солнышко! На маму очень похожа»

«С именинницей»

«С днем рождения всю вашу семью! Доченьке особенно быть красавицей, умницей, здоровенькой и любимой среди своих родных!» — рассыпались в пожеланиях фанаты.

Интересно, что в Instagram Агаты, мамы малышки Мии, так и не появилось в этот день поздравления для дочери. При этом у самой актрисы был день рождения 1 марта, о чем она напомнила поклонникам соответствующим постом.

Насколько дружно получится отмечать такие праздники у Прилучного и Муцениеце в дальнейшем — вопрос. Как писал 5-tv.ru, совсем недавно пара объявила о разводе после восьми лет брака. Слухи о перипетиях в семье актеров ходили давно, на какое-то время они даже расходились, объявляя, что брак поставлен на паузу, но на официальный развод не шли. Теперь им предстоит делить имущество и решать самый главный для родителей вопрос — с кем останется малышка Мия?