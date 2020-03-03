Тимур Максимов назначен на пост заместителя министра финансов РФ

На пост заместителя министра финансов России назначен Тимур Максимов. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Документ о его назначении опубликован на сайте кабмина.

«Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

Ранее Максимов занимал пост замглавы Минэкономразвития с октября 2018 года, а до этого был помощником министра финансов.

Также на пост заместителя министра спорта назначена Ксения Машкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что освобождена от должности замминистра труда и соцзащиты Светлана Петрова.