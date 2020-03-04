Бельгийские СМИ оценили энергетическую политику России

Международные аналитики, к слову, обращают внимание, что при всех существующих разногласиях между Москвой и Западом, европейцам стоило бы вспомнить, что именно Владимир Путин долгие годы проводил политику, направленную на сближение с Европой. Авторитетное бельгийское издание Modern Diplomacy отмечает, что в ситуации, когда американцы ставят политические интересы выше экономических и превращают во врагов даже своих партнеров, именно Москва предлагает по-настоящему взаимовыгодное сотрудничество.

«Нам нужна консолидация перед лицом быстро растущих стран Юго-Восточной Азии. В случае с Россией итог один: пока Владимир Путин является главой государства, это „окно возможностей“ открыто, хотя с 2014 года оно значительно сузилось. Если в конкурентной борьбе внутри российских властных коридоров победят сторонники отказа от сотрудничества с Европой, тогда мы сможем почувствовать только одно — ошибочность политики по дискриминации России. И разочарование. Но время будет бездарно упущено», — цитата.

А вот Москва, в отличие от Запада, не использует свои энергоресурсы в целях давления. Это отмечают и российские эксперты.

«Мы под санкциями европейскими, тем не менее продолжаем поставлять им газ, а на рынке США мы являемся крупным поставщиком нефти. В то время как американцы выдавили с собственного рынка Венесуэлу, мы ее заместили. В этом плане довольно интересно, что когда против нас вводят санкции, мы не отказываемся продавать углеводороды», — сказал Игорь Юшков, эксперт фонда национальной энергетической безопасности.

Таким образом, получается, что санкционная политика Запада по дискриминации России в области энергетики ошибочна и наносит ущерб самой Европе. К тому же, альтернативы российским энергоресурсам на рынке нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Европе призвали «отдать должное» Путину и принять российский газ.