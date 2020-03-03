«Нужно объединяться»: в Европе призвали «отдать должное» Путину и принять российский газ

Европа должна признать, что Запад перестал быть единственным центром мира, и пойти навстречу российским энергетическим проектам. Об этом говорится в статье бельгийского издания Modern Diplomacy.

«В ситуации общего передела на энергетическом рынке Европе необходимо отдать должное (президенту РФ — Прим. ред.) Владимиру Путину. И здесь все просто: несмотря на политику санкций и ограничений против России, а также неконкурентную игру американцев на рынке, Путин продолжает вести политику, направленную на создание дополнительных газотранспортных маршрутов из России в Европу», — говорится в статье.

Автор пояснил, что Москва получила в наследство от СССР газотранспортную систему, ориентированную исключительно на европейский рынок. В начале 2000-х эта сеть перестала отвечать амбициям Москвы. В результате Владимир Путин инициировал проекты «Голубой поток», «Северный поток», «Сила Сибири», «Турецкий поток» и другие. Новые газопроводы призваны увеличить число покупателей российских ресурсов.

«Конечно, Россия зарабатывает на европейском рынке десятки миллиардов евро, но при этом Москва работает и на долгосрочную перспективу, осуществляя новые проекты в энергетической сфере», — отмечается в статье.

По словам автора, Европе следует начать активно сотрудничать с Россией. Без относительно недорогих энергоносителей Брюссель не сможет выдержать конкуренцию со странами Юго-Восточной Азии, и тогда они начнут диктовать свои правила игры.

«Запад больше не является единственным центром мира, поэтому нам нужно объединиться (с Россией — Прим. ред.) перед лицом быстро растущих стран Юго-Восточной Азии. В случае с Россией итог один: пока Владимир Путин является главой государства, это „окно возможностей“ открыто», — сказано в статье.

В заключение автор упомянул, что в России есть сторонники полного отказа от сотрудничества с Европой. Если их позиция однажды станет определяющей, тогда Европа почувствует только «ошибочность политики по дискриминации России и разочарование».

Ранее 5-tv.ru сообщал о сроках запуска «Северного потока — 2». Против введения газопровода в строй активно выступают США, а за — Германия.