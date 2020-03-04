Лера Фрост произвела фурор в образе сексуального ангелочка

Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост опубликовала в Instagram сексуальный снимок. На фото 26-летняя звезда реалити-шоу позирует в соблазнительном белом мини-платье с открытыми плечами и белом боа из страусиных перьев. Элегантный образ знаменитости прекрасно дополнили яркий агрессивный макияж, идеальная укладка и чокер на шее из множества жемчужин.

Instagram @lerafrost

Поклонники Леры Фрост пришли в полный восторг от «горячего» кадра. Комментарии под публикацией буквально «взорвались» от комплиментов в адрес модели. Шикарный образ знаменитости произвел в соцсети настоящий фурор.

«Шикарный ангел!»

«Мы уже все поняли, что ты самая красивая, классная»;

«Белый Лебедь»;

«Что за богиня!» — написали фолловеры.

Однако в комментариях под соблазнительным постом не обошлось и без сообщений критиков Леры Фрост. По мнению хейтеров, экс-участница «Дома-2» была недостаточно благодарной, отвечая на комплименты.

«Такая надменная. Слишком даже. Люди столько приятного тебе тут пишут, а ты выпендрежем отвечаешь им, как подросток. Если прислушаться и присмотреться — особо ничем и не блещешь!» — заявил юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-участница «Дома-2» Лера Фрост показала загорелые ягодицы в неоновых стрингах.