Митя Фомин объяснил публикацию провокационных откровенных фото в Instagram
Певец решил переориентироваться в физических нагрузках, чтобы принять желанную форму тела.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Митя Фомин разделся, чтобы наглядно рассказать о своей проблеме. Почему от певца ушел его личный тренер? За что даже преданные фанаты отвернулись от своего кумира? И ради кого певец стремится прийти в идеальную форму? Только в программе «Светская Хроника».
Митя Фомин с удовольствием делиться с подписчиками откровенными фотографиями. Так он надеется скорее найти нового фитнес-тренера.
«Пришло время переориентироваться в нагрузках, в режиме», — заявляет Фомин.
Пост, который выложил певец, вызвал осуждение даже со стороны самых преданных фанатов.
«Я скажу вам честно, отписалось три тысячи человек. Мужчина — это голый торс, это половой член, спрятанный в белье или спортивные трусы», — заявляет Митя Фомин программе «Светская хроника».
«Это что, кризис средне-престарелого возраста?»
«У кого он есть, у того и так видно в штанах, а у кого пусто, тот пытается там что-то визуально увеличить», — комментируют фотографии подписчики певца.
Такая спешка с поиском тренера не случайна. Фомин готовится к спортивному забегу, но не только это мотивирует певца создать идеальный рельеф и накачать мышцы.
«Я хочу минимум жира в своем теле. Я хочу, чтобы на пляже на меня смотрели не как на человека, который поет песни, а как человека, которого хочется затащить в постель», — откровенно говорит артист.
Мите Фомину предстоит нелегкий день сразу с тремя спортсменами. Кому выпадет шанс подготовить Митю к забегу и превратить певца в объект всеобщего желания, покажут персональные тренировки.
С первым кандидатом — Юрием Бабихиным, Фомин провел экспресс-разминку. Начали с самого главного.
«Что ощущаешь?» — интересуется тренер.
«Могу сказать, что ничего. Ощущаю легкую болезненность!» — отвечает подопечный.
Сергей Шакуров — тренер по греко-римской борьбе, решил испытать певца акробатическими упражнениями и проверить его вестибулярный аппарат.
«Мне нужно встать, только не урони меня! Так, Сережик, ты здесь, да? Я боюсь. Я ж тут проломлю дыру!» — предупреждает певец тренера.
Но самым неожиданным кандидатом на роль личного тренера для Фомина стала Наталья Батова — мастер спорта по бодибилдингу.
«Жалко мне котят бездомных. Мужчин мне вообще не жалко. Даже вас. Жалость унижает!» — мотивирует Наталья.
Методы у Натальи армейские: никаких разговоров и пререканий, а лишь беспрекословное подчинение. Ну а Мите не остается ничего, кроме как безоговорочно повиноваться воле тренера.
Но Митя зла на Наталью не держит. Певец даже пригласил спортивного мучителя на свой сольный концерт.
Главное, чтобы такие физические нагрузки не отняли все силы певца. Ну а с таким тренером, как Наталья, Фомин и вовсе сможет совмещать тренировки с репетициями.
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