В Петербурге пенсионерке «почистили» компьютер от вирусов за 470 тысяч рублей

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 3 марта на Бассейной улице в Московском районе.

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

Петербургской пенсионерке мошенники «вычистили» компьютер от вирусов за 470 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 3 марта на Бассейной улице в Московском районе.

85-летняя женщина рассказала стражам порядка, что трое неизвестных мужчин якобы оказали ей услугу по удалению вредоносного программного обеспечения с компьютера. Чтобы расплатиться, пенсионерка отдала злоумышленникам две банковские карты и назвала пин-коды. Позднее с ее счетов были сняты в общей сложности 470 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Аферистов разыскивают.

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