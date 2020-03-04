В Петербурге пенсионерке «почистили» компьютер от вирусов за 470 тысяч рублей

Петербургской пенсионерке мошенники «вычистили» компьютер от вирусов за 470 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 3 марта на Бассейной улице в Московском районе.

85-летняя женщина рассказала стражам порядка, что трое неизвестных мужчин якобы оказали ей услугу по удалению вредоносного программного обеспечения с компьютера. Чтобы расплатиться, пенсионерка отдала злоумышленникам две банковские карты и назвала пин-коды. Позднее с ее счетов были сняты в общей сложности 470 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Аферистов разыскивают.