Что можно взять с собой на работу в Великий пост: советы шеф-повара
Специалист уверяет: пост — время для экспериметов.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Фото, видео: www.globallookpress.com / digifoodstock.com; 5-tv.ru
Шеф-повар Григорий Малышев в интервью 5-tv.ru рассказал, чем можно вкусно и сытно пообедать на работе во время Великого поста. По мнению эксперта, мы привыкли готовить одни и те же блюда, считая, что пост — это, своего рода, диета. Однако это не так.
Повар настаивает: есть масса легких рецептов приготовления постных блюд, обогащенных витаминами и белками. Например, для легкого перекуса в офисе можно приготовить мини-сэндвичи из постного хлеба, канапе или салат из овощей и постного сыра.
«Все мы знаем такой салат как капрезе: моцарелла с томатами и соусом песто и крем-бальзамиком. Мы можем сделать этот салат, моцареллу заменив на тофу. Мы берем томаты, нарезаем тофу, выкладываем, заливаем все это крем-бальзамиком и соусом песто из базилика. Очень вкусно! А если повтыкать туда шпажочки, то получатся неплохие канапе», — отметил Малышев.
Кроме того, шеф-повар посоветовал делать канапе из овощей, запеченных на гриле: томатов, цукинини, болгарского перца и баклажанов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем можно заменить мясо во время Великого поста.
Нашли ошибку?