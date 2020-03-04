Что можно взять с собой на работу в Великий пост: советы шеф-повара

Шеф-повар Григорий Малышев в интервью 5-tv.ru рассказал, чем можно вкусно и сытно пообедать на работе во время Великого поста. По мнению эксперта, мы привыкли готовить одни и те же блюда, считая, что пост — это, своего рода, диета. Однако это не так.

Повар настаивает: есть масса легких рецептов приготовления постных блюд, обогащенных витаминами и белками. Например, для легкого перекуса в офисе можно приготовить мини-сэндвичи из постного хлеба, канапе или салат из овощей и постного сыра.

«Все мы знаем такой салат как капрезе: моцарелла с томатами и соусом песто и крем-бальзамиком. Мы можем сделать этот салат, моцареллу заменив на тофу. Мы берем томаты, нарезаем тофу, выкладываем, заливаем все это крем-бальзамиком и соусом песто из базилика. Очень вкусно! А если повтыкать туда шпажочки, то получатся неплохие канапе», — отметил Малышев.

Кроме того, шеф-повар посоветовал делать канапе из овощей, запеченных на гриле: томатов, цукинини, болгарского перца и баклажанов.

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